Задержана организатор хоррор-рехаба для подростков в Подмосковье

28 ноября 2025 в 17:42
Ранее женщина была объявлена в розыск

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержана организатор реабилитационного центра для подростков в Истринском муниципальном округе. В центре дети подвергались избиению и пыткам. Об этом сообщает СК Подмосковья.

«Задержана организатор учреждения», — говорится в официальном telegram-канале СК. Следователи активно работают с подозреваемой. Ранее она была объявлена в розыск. К настоящему моменту — допрошены подростки, которые находились в центре, а также их родители; опрошены работники учреждения; проведены осмотры и выемки.

Выяснилось, что в реабилитационном центре оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности. С законными представителями подростков заключались договоры, в которых было указано, что с несовершеннолетними будут работать психологи. Однако на деле ситуация оказалась совершенно иной — подростки подвергались избиению и пыткам. Одним из самых шокирующих эпизодов стало состояние 16-летнего подростка, который 23 ноября был доставлен в реанимационное отделение больницы. Юноша поступил в медицинское учреждение в бессознательном состоянии.

