Союзник вопреки санкциям: почему визиты Орбана в Москву стали правилом, а не исключением

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже второй раз за последний год посетил Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. С начала спецоперации на Украине Будапешт оставался одним из немногих в Европе, кто старался поддерживать с Россией нейтральные отношения с акцентом в сторону партнерства. По словам российского главы, отношения между странами продолжают развиваться. Чем известен Виктор Орбан и как в целом развивались его отношения с РФ на фоне украинского конфликта — в материале URA.RU.

Получил известность после требования к СССР покинуть Венгрию

Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года в городе Секешфехервар. Его отец работал агрономом, а мать — логопедом. После окончания школы в 1981 году он прошел срочную службу в армии, а затем поступил на юридический факультет Будапештского университета, который окончил в 1987 году. В 1989 году благодаря стипендии Фонда Сороса он стажировался в области политической философии в Оксфордском университете (Пембрук-колледж).

Его политическая карьера началась в 1988 году, когда он стал одним из основателей антикоммунистической партии «ФИДЕС» (Союз молодых демократов). Общенациональную известность Орбану принесла речь в июне 1989 года на церемонии перезахоронения лидера Венгерского восстания 1956 года Имре Надя, где он потребовал проведения свободных выборов и вывода советских войск из страны.

Самой молодой глава

В 1990 году Орбан был избран депутатом парламента на первых посткоммунистических выборах. Уже в 1993 году он становится председателем партии «Союз молодых демократов» (ФИДЕС) и начинает ее трансформацию из либеральной в правоконсервативную силу.

На выборах в 1998 году ФИДЕС победила с 28,18% голосов и получила 148 из 386 мест в парламенте. Вместе с двумя партиями она сформировала коалиционное правительство, и Виктор Орбан стал премьер-министром. На момент вступления в должность ему было всего 35 лет. Уже через год Венгрия была принята в НАТО. Однако на следующих выборах, в 2002 году, партия Орбана проиграла выборы. Тогда же премьер ушел в отставку, чтобы вернуться спустя годы на ту же должность.

Новый этап развития страны

С 2010 года по настоящее время — вернулся на пост премьер-министра после победы «ФИДЕС» на выборах и с тех пор бессменно руководит правительством. За этот период по его инициативе в Венгрии была принята новая конституция (2012 год), укрепляющая национальные и христианские ценности.

Во внутренней политике Орбан проводит курс на построение «нелиберальной демократии», выступает с жесткой антимиграционной риторикой и инициировал законы, запрещающие пропаганду ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским на территории России и запрещено) среди несовершеннолетних.

Отношения с Россией в сфере энергетики

Отношения Венгрии с Россией строятся на принципах прагматичного экономического сотрудничества, особенно в энергетической сфере. Венгрия продолжает получать российские нефть и газ по трубопроводам, и Орбан неоднократно заявлял, что это обеспечивает самые низкие цены на энергоносители в Европе для венгерских домохозяйств и экономики.

Хотя он и поддержал санкции против России в 2014 году, но постоянно подвергал сомнению их эффективность, отмечая, что они наносят больший вред самому Евросоюзу. Также он выступает против антироссийских санкций, которые были введены с 2022 года.

Неоднозначная позиция по Украине

В контексте конфликта в Украине позиция Орбана долгое время оставалась неопределенной. В феврале 2022 года он осудил российскую военную операцию.

При этом он последовательно выступал против военной поддержки Украины со стороны ЕС и НАТО и призывал к скорейшему началу мирных переговоров, фактически на любых условиях. После того, как Киев прекратил транзит российской нефти через свою страну, которая также поступала и в Венгрию, Будапешт стал относиться к Украине более настороженно.

Ранее в 2025 году предполагалась встреча российского главы с президентом США Дональдом Трампом на территории Европы. Тогда Венгрия согласилась стать площадкой для встречи. Однако вскоре встреча была отложена на неопределенный срок.

«Миссия Орбана»: зачем он ездит в Россию

С начала российской спецоперации Виктор Орбан посещал Москву дважды. Эти визиты вызывали бурную реакцию среди европейских стран, так как он является одним из немногих лидеров стран ЕС, кто встречался с Владимиром Путиным за этот период.

Летом 2024 года премьер-министр Венгрии анонсировал свою «мирную миссию» с целью урегулировать конфликт на Украине. Он совершил поездки в Китай, Украину и Россию. Причем в последнем случае Орбан не получал согласия от ЕС. После визита политика в Россию европейские дипломаты пригрозили ему бойкотом.

Спустя год Орбан вновь прибыл в Россию, чтобы обсудить энергосферу. 28 ноября 2025 года в Кремле прошла встреча Путина с Орбаном. Президент России в целом отметил позитивное развитие отношений между странами, несмотря на существующие сложности.