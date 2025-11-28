Логотип РИА URA.RU
Евросоюз увидел позитивный эффект от обысков у главы Офиса Зеленского

ЕС: обыски на Украине являются признаком эффективной борьбы с коррупцией
28 ноября 2025 в 17:13
ЕС считает, что обыски показывают функционирование антикоррупционных органов Украины

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Евросоюзе заявили о позитивном эффекте обысков у чиновников Украины. Как считает ЕС, это показывает работу украинских антикоррупционных ведомств. Об этом сообщает The Guardian.

«Это ключевой момент, который мы также рассматриваем в нашем докладе о расширении, опубликованном пару недель назад, поэтому мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — заявила официальный представитель ЕС Паула Пинту. Ее слова приводит издание The Guardian. Расследование коррупционного скандала на Украине, как считает ЕС, показывает, что в стране функционируют антикоррупционные органы и им разрешено выполнять свои обязанности. 

На фоне коррупционного скандала 28 ноября прошли обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Антикоррупционные ведомства провели обыск дома у чиновника

