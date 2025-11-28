Песков вышел в федеральный эфир с заявлением о коррупционном скандале на Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коррупционный скандал на Украине грандиозным. Заявление прозвучало в эфире «Первого канала».
«Там происходит коррупционный скандал, причем грандиозный», — сказал Песков. Сегодня обыски проходили у главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Причем это не первый комментарий Пескова по ситуации. Также сегодня представитель Кремля сообщил, что скандал расшатает политическую систему Украины во все стороны.
Коррупционный скандал добрался до близкого окружения Зеленского. Сначала в него угодил бизнесмен Тимура Миндича. А теперь дошел до главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Обыски у него совпали с визитом в Киев генерала Дрисколла, представителя президента США. По одной из версий, он должен потребовать от украинской власти большей гибкости в мирном процессе по плану американского главы Дональда Трампа, в том числе по выводу войск из Донбасса, пишет «Царьград».
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
