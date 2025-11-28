Песков вышел в федеральный эфир с заявлением о коррупционном скандале на Украине

Причем это не первый комментарий Пескова по ситуации. Также сегодня представитель Кремля сообщил, что скандал расшатает политическую систему Украины во все стороны.

Коррупционный скандал добрался до близкого окружения Зеленского. Сначала в него угодил бизнесмен Тимура Миндича. А теперь дошел до главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Обыски у него совпали с визитом в Киев генерала Дрисколла, представителя президента США. По одной из версий, он должен потребовать от украинской власти большей гибкости в мирном процессе по плану американского главы Дональда Трампа, в том числе по выводу войск из Донбасса, пишет «Царьград».