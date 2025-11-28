Декабрь 2025 под Луной: опасные и удачные дни для всего

С давних времен люди наблюдали за Луной, чтобы понять, когда действовать смело, а когда лучше переждать Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Луна влияет на многое: энергию, настроение, сон. Если знать фазы и особенности каждого дня, можно планировать важные дела и отдых. URA.RU подготовило лунный календарь на декабрь 2025 года. Сохраняйте, чтобы знать, каких дней нужно избегать, а какие принесут удачу.

Лунный календарь на декабрь 2025 года

Декабрь 2025 года будет характеризоваться стандартным лунным циклом, который может влиять на активность и эмоциональное состояние человека. Специалисты рекомендуют учитывать фазы Луны при планировании важных событий.

Ключевые фазы Луны в декабре 2025 года:

5 декабря — Полнолуние. Это пик лунного цикла.

Это пик лунного цикла. 11 декабря — Третья четверть. Это фаза убывающей Луны.

Это фаза убывающей Луны. 20 декабря — Новолуние. Начало нового лунного цикла.

Начало нового лунного цикла. 27 декабря — Первая четверть. Фаза растущей Луны.

Благоприятные дни в декабре 2025

Все указанные дни проходят под влиянием убывающей Луны, потому лучше сосредоточиться на завершении текущих проектов и подведении итогов. Новые масштабные инициативы лучше отложить на начало следующего лунного цикла.

11 декабря

11 декабря сложится уникальная астрологическая конфигурация, благоприятная для деловой активности. Луна в Деве способствует системному подходу в работе — идеальное время для:

заключения финансовых сделок

операций с недвижимостью

работы с документами

повышения квалификации

Энергия 21-го лунного дня усиливает эффективность коллективной работы, делает благоприятными командировки и переговоры.

17-18 декабря

17 декабря Луна в Скорпионе обеспечит ясность мышления — оптимальный момент для:

принятия ответственных решений

разработки бизнес-планов

решения давних проблем

18 декабря под влиянием Стрельца особенно успешно решаются юридические вопросы и бюрократические процедуры. Это благоприятный период для регистрации предприятий и подачи документов в госорганы.

Неблагоприятные дни в декабре 2025

1 декабря

Декабрь начинается со сложного периода. Луна в Овне — это всегда эмоции, спешка и необдуманные поступки. Сегодня лучше десять раз подумать, прежде чем что-то делать. Особенно осторожным нужно быть в трех сферах:

В работе и финансах сегодня высока вероятность ошибок. Не подписывайте договоры — можете упустить важную деталь. Не проводите переговоры — рискуете сорваться на крик из-за пустяка. Даже обычные расчеты лучше перепроверить несколько раз. Если можно перенести важные дела — переносите.

В быту сегодня тоже нужно быть внимательнее. Луна в Овне увеличивает риск травм. Осторожнее с ножами на кухне, с электроинструментом, с горячими предметами. Даже обычное мытье посуды может закончиться порезом. Не торопитесь и следите за тем, что делаете. В отношениях сегодня легко поссориться. Слова говорятся сгоряча, обиды возникают на пустом месте. Если чувствуете, что начинаете злиться — лучше выйдите из комнаты, глубоко подышите. Не отвечайте на сообщения сразу, не бросайте телефон об стену. День пройдет, а отношения восстанавливать сложно.

9 декабря

Середина месяца принесет еще один непростой день. Луна во Льве заставляет думать, что вы король мира, а 19-й лунный день подливает масла в огонь. Сегодня опасно:

Вкладывать деньги. Если кажется, что нашли золотую жилу, это обман. Акции, которые «точно вырастут», криптовалюта, которая «завтра взлетит», выгодные инвестиции — все это мыльные пузыри. Сегодня вы не в состоянии трезво оценивать риски.

Начинать новые проекты . Энтузиазма много, но он ложный. Завтра вы поймете, что взялись за непосильную задачу или не учли важные детали. Если сегодня приходит в голову «гениальная идея» — запишите ее и отложите до конца месяца. Потом посмотрите свежим взглядом.

. Энтузиазма много, но он ложный. Завтра вы поймете, что взялись за непосильную задачу или не учли важные детали. Если сегодня приходит в голову «гениальная идея» — запишите ее и отложите до конца месяца. Потом посмотрите свежим взглядом. Поддаваться лести . Сегодня вам будут говорить приятные вещи — о вашей гениальности, уникальности, профессионализме. Не верьте. Это не искренняя похвала, а манипуляция. Особенно опасно в бизнесе — могут втянуть в сомнительную авантюру.

. Сегодня вам будут говорить приятные вещи — о вашей гениальности, уникальности, профессионализме. Не верьте. Это не искренняя похвала, а манипуляция. Особенно опасно в бизнесе — могут втянуть в сомнительную авантюру. В личной жизни сегодня тоже не все гладко. Не назначайте свидания — разочаруетесь. Не признавайтесь в любви — получите не тот ответ. Лучше проведите вечер дома с книгой или сериалом.

27-28 декабря

Конец месяца продолжает тенденцию — Луна снова в Овне. После спокойных праздников это особенно чувствуется. Что нельзя делать в эти дни:

Решать семейные споры . Все устали, нервы на пределе. Обсуждение, кто кому и сколько должен за подарки, легко перерастет в скандал. Финансовые вопросы с родственниками лучше отложить до января.

. Все устали, нервы на пределе. Обсуждение, кто кому и сколько должен за подарки, легко перерастет в скандал. Финансовые вопросы с родственниками лучше отложить до января. Заниматься шоппингом . Распродажи манят, но сегодня вы купите ненужные вещи. Потом будете удивляться — зачем взяли пятую кофту такого же цвета? Если уж очень хочется потратить деньги — положите их в копилку. В январе скажете себе спасибо.

. Распродажи манят, но сегодня вы купите ненужные вещи. Потом будете удивляться — зачем взяли пятую кофту такого же цвета? Если уж очень хочется потратить деньги — положите их в копилку. В январе скажете себе спасибо. Садиться за руль в плохом настроении. Пробки, неправильные парковки, глупые водители — все это выведет из себя. Сегодня выше риск ДТП из-за агрессивного вождения. Лучше воспользуйтесь такси или общественным транспортом.

На каждом из этих этапов главное — осознавать, что это временно. Неблагоприятные лунные дни проходят, а их последствия иногда остаются надолго. Просто будьте сегодня немного осторожнее, чем обычно. Отложите важные решения, не верьте первому импульсу, дышите глубже.

Как Луна влияет на человека

Люди с древности наблюдали за Луной и пытались понять, почему в одни дни они чувствуют подъем, а в другие — полную усталость. Из этого родились и народные приметы, и современные исследования.

Народные поверья

В старину каждая фаза Луны считалась особенной.

Полнолуние — время повышенной чувствительности. Люди становились вспыльчивыми, снились яркие сны, эмоции усиливались. Целители говорили, что в эти ночи Луна буквально «заряжена» и хорошо помогает в ритуалах.

— время повышенной чувствительности. Люди становились вспыльчивыми, снились яркие сны, эмоции усиливались. Целители говорили, что в эти ночи Луна буквально «заряжена» и хорошо помогает в ритуалах. Новолуние считали моментом тишины и обновления. Хороший день, чтобы начинать новую жизнь, отказываться от вредных привычек или загадывать желание. Мол, Луна обнуляется — и ты вместе с ней.

считали моментом тишины и обновления. Хороший день, чтобы начинать новую жизнь, отказываться от вредных привычек или загадывать желание. Мол, Луна обнуляется — и ты вместе с ней. Первая четверть — время роста. В народе верили, что в этот период дела идут легче, есть силы браться за важные задачи и двигаться вперед.

— время роста. В народе верили, что в этот период дела идут легче, есть силы браться за важные задачи и двигаться вперед. Последняя четверть — фаза освобождения. В это время советовали избавляться от лишнего: навести порядок, закрыть старые дела, отпустить людей, с которыми уже не по пути. Луна убывает — и все ненужное уходит вместе с ней.

Что говорят ученые

О том, как Луна влияет на человека, ученые еще спорят. Есть наблюдения, но универсальных доказательств мало. Самое известное влияние — гравитация. Луна вызывает приливы в океанах, и некоторые ученые предполагают, что что-то подобное может происходить и с жидкостями в организме. Но прямых доказательств этому пока нет. Также в полнолуние у части людей действительно ухудшается сон: они спят меньше, чаще просыпаются. Это связывают с изменением уровня мелатонина — гормона, который отвечает за наши биоритмы. Но это индивидуально, так как кто-то ничего не замечает, а кому-то в эти дни и правда тяжелее.

