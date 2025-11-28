Логотип РИА URA.RU
Житель Енисейска избил главу города у него на приеме

ГСУ СК: задержан житель Енисейска, избивший на приеме мэра
28 ноября 2025 в 17:35
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Енисейский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении жителя Енисейска, избившего мэра на личном примере. Об этом сообщает само ведомство. 

«Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Енисейского района», — сообщает ведомство. Его комментарий приводит РИА Новости. Задержанный подозревается в преступлении по части 2 статьи 318 УК РФ. Ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти. 

Ранее была задержана жительница ЯНАО, которая избила свою знакомую. Обвиняемая нанесла не менее 10 ударов рукой в область лица, головы и тела пострадавшей. 

