Житель Енисейска избил главу города у него на приеме
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Енисейский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении жителя Енисейска, избившего мэра на личном примере. Об этом сообщает само ведомство.
«Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Енисейского района», — сообщает ведомство. Его комментарий приводит РИА Новости. Задержанный подозревается в преступлении по части 2 статьи 318 УК РФ. Ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти.
Ранее была задержана жительница ЯНАО, которая избила свою знакомую. Обвиняемая нанесла не менее 10 ударов рукой в область лица, головы и тела пострадавшей.
