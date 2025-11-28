Логотип РИА URA.RU
Общество

Организатор реабилитационного центра для подростков в Истре задержана

28 ноября 2025 в 17:29
Фото: © URA.RU

В ходе расследования уголовного дела, связанного с рядом преступлений в реабилитационном центре для подростков в Истринском муниципальном округе, была задержана его организатор. В настоящее время с задержанной работают следователи. Уже проведены допросы подростков, которые находились в центре, их родителей и сотрудников учреждения. Также осуществлены осмотры и изъятие необходимых материалов.

