Организатор реабилитационного центра для подростков в Истре задержана
28 ноября 2025 в 17:29
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В ходе расследования уголовного дела, связанного с рядом преступлений в реабилитационном центре для подростков в Истринском муниципальном округе, была задержана его организатор. В настоящее время с задержанной работают следователи. Уже проведены допросы подростков, которые находились в центре, их родителей и сотрудников учреждения. Также осуществлены осмотры и изъятие необходимых материалов.
