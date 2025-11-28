Некоторым россиянам пообещали тринадцатую пенсию

Досрочные выплаты коснутся тех граждан, кто получает пенсии через банк Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Часть российских пенсионеров в декабре получит «тринадцатую» пенсию. Речь идет о досрочной выплате январских пенсий из-за предстоящих новогодних каникул. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат выплаты досрочно», — сказал Балынин в интервью aif.ru. С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в России будут выходные и праздничные дни.

Экономист отметил, что досрочная выплата за январь будет выше декабрьской. Причина в том, что выплата начисляется с учетом индексации. Если пенсионеру выплачивается страховая пенсия четвертого числа каждого месяца, а ее размер в ноябре составляет 27 968,31 рубля, то четвертого декабря он получит пенсию за декабрь в том же размере. Однако в конце декабря этот пенсионер получит выплату за январь, которая будет увеличена на 7,6%. Таким образом, сумма увеличения составит более 2000 рублей.

В первую очередь досрочные выплаты коснутся тех граждан, кто получает пенсии через банк. Для пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России», будут сохранены привычные даты. Если дата получения пенсии совпадает с выходным днем, когда отделения «Почты России» не работают, выплату можно будет получить накануне — в последний рабочий день отделения.