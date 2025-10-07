Челябинский мэропад продолжается: ушла в отставку глава Чесменского района

Подала заявление на увольнение глава Чесменского района Челябинской области Татьяна Жморщук. Эту информацию URA.RU подтвердили в собрании депутатов Чесменского муниципального округа.
«Татьяна Жморщук действительно подала заявление на увольнение. В настоящее время она продолжает исполнять обязанности главы», — сообщила агентству спикер собрания депутатов Ольга Янина. Выборы нового главы муниципалитета назначат на ближайшем заседании собрания.
Жморщук 59 лет. Она руководит районом с лета 2017 года. Дозвониться до нее корреспонденту URA.RU не удалось.
Ранее стало известно о том, что не будет переизбираться на новый срок глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров. Также покинула пост мэр Кыштыма Людмила Шеболаева, которая перешла на работу в собрание депутатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!