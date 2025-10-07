Челябинский мэропад продолжается: ушла в отставку глава Чесменского района

Глава Чесменского района Жморщук подала в отставку
Татьяна Жморщук руководила районом восемь лет
Татьяна Жморщук руководила районом восемь лет

Подала заявление на увольнение глава Чесменского района Челябинской области Татьяна Жморщук. Эту информацию URA.RU подтвердили в собрании депутатов Чесменского муниципального округа.

«Татьяна Жморщук действительно подала заявление на увольнение. В настоящее время она продолжает исполнять обязанности главы», — сообщила агентству спикер собрания депутатов Ольга Янина. Выборы нового главы муниципалитета назначат на ближайшем заседании собрания.

Жморщук 59 лет. Она руководит районом с лета 2017 года. Дозвониться до нее корреспонденту URA.RU не удалось.

Ранее стало известно о том, что не будет переизбираться на новый срок глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров. Также покинула пост мэр Кыштыма Людмила Шеболаева, которая перешла на работу в собрание депутатов.

