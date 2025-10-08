«Падения цен не будет»: какие изменения ждут рынок недвижимости в Челябинске до Нового года

В Челябинске ожидается рост цен на недвижимость и увеличение выдачи ипотек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основной драйвер спроса на жилье в Челябинске - льготная ипотека
Основной драйвер спроса на жилье в Челябинске - льготная ипотека Фото:

В Челябинске до конца года цены на недвижимость вырастут на 2-3%. Также будет увеличена выдача ипотек. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. 

«В Челябинске поздней осенью до Нового года будет наблюдаться повышение спроса на квартиры, увеличится объем выдачи ипотек. По моим прогнозам, на 2-3% до конца года», — отметила Шатрукова.

Как подчеркнула Шатрукова, некоторые челябинские банки возобновят выдачу льготной сельской ипотеки. При этом цены на жилье уже сейчас перестали падать, а в ближайшее время будут только расти.

Эта ситуация обусловлена ожидаемой инфляцией. Сейчас, продав недвижимость за «дешево», можно просто не успеть приобрести другую взамен. Жилье, как и другие объекты недвижимости, могут очень быстро подорожать.

В Челябинске к ноябрю 2025 года вместо снижения цен на садовые участки, можно, напротив, наблюдать их рост, как минимум, на 10%. Во многом это связано с создавшимся дефицитом на дачи, которые летом активно покупали горожане. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске до конца года цены на недвижимость вырастут на 2-3%. Также будет увеличена выдача ипотек. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.  «В Челябинске поздней осенью до Нового года будет наблюдаться повышение спроса на квартиры, увеличится объем выдачи ипотек. По моим прогнозам, на 2-3% до конца года», — отметила Шатрукова. Как подчеркнула Шатрукова, некоторые челябинские банки возобновят выдачу льготной сельской ипотеки. При этом цены на жилье уже сейчас перестали падать, а в ближайшее время будут только расти. Эта ситуация обусловлена ожидаемой инфляцией. Сейчас, продав недвижимость за «дешево», можно просто не успеть приобрести другую взамен. Жилье, как и другие объекты недвижимости, могут очень быстро подорожать. В Челябинске к ноябрю 2025 года вместо снижения цен на садовые участки, можно, напротив, наблюдать их рост, как минимум, на 10%. Во многом это связано с создавшимся дефицитом на дачи, которые летом активно покупали горожане. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...