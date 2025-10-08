«Падения цен не будет»: какие изменения ждут рынок недвижимости в Челябинске до Нового года

В Челябинске до конца года цены на недвижимость вырастут на 2-3%. Также будет увеличена выдача ипотек. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске поздней осенью до Нового года будет наблюдаться повышение спроса на квартиры, увеличится объем выдачи ипотек. По моим прогнозам, на 2-3% до конца года», — отметила Шатрукова.
Как подчеркнула Шатрукова, некоторые челябинские банки возобновят выдачу льготной сельской ипотеки. При этом цены на жилье уже сейчас перестали падать, а в ближайшее время будут только расти.
Эта ситуация обусловлена ожидаемой инфляцией. Сейчас, продав недвижимость за «дешево», можно просто не успеть приобрести другую взамен. Жилье, как и другие объекты недвижимости, могут очень быстро подорожать.
В Челябинске к ноябрю 2025 года вместо снижения цен на садовые участки, можно, напротив, наблюдать их рост, как минимум, на 10%. Во многом это связано с создавшимся дефицитом на дачи, которые летом активно покупали горожане.
