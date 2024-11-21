В президиуме политсовета «Единой России» в ХМАО осталась одна вакансия. После того, как однопартийцы на итоговой конференции проголосовали за исключение из списка руководителей покинувших свои посты экс-губернатора Комарову, бывшего главу внупола Шипилова и подследственного экс-главу Сургута Филатова, лидер югорских единороссов Хохряков заявил о двух заменах из трех. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.
«На сегодняшнем заседании рекомендуется к рассмотрению региональной конференции включение в бюллетень для тайного голосования для избрания в состав регионального президиума политсовета следующих кандидатур. Кухарук Руслан Николаевич. Слепов Максим Николаевич. И одно место вакантное. Нет возражений? Тогда предлагаю включить указанные кандидатуры в бюллетень списком», — объявил на заседании лидер югорских единороссов Борис Хохряков.
В результате тайного голосования 94 из 95 присутствующих на конференции делегатов проголосовали положительно. Один бюллетень был испорчен. Источники в политическом истеблишменте сообщают, что вакансию сохранили для будущего первого вице-губернатора по политике.
Посты исключенных из президиума экс-губернатора Натальи Комаровой Комаровой, бывшего главного идеолога Югры Алексея Шипилова и подследственного экс-главы Сургута Андрея Филатова заняли действующий главы региона Руслан Кухарук и мэр Сургута Максим Слепов. «Третье кресло, которое обычно полагается первому заму, судя по всему, ждет будущего политического вице-губернатора Павла Тараканова. Его переезд в Югру ожидается», — отмечают инсайдеры. В департаменте внутренней политики сообщили, что все кадровые перестановки комментируют по факту назначения.
Ранее URA.RU писало о том, что вице-губернатору Тюменской области Павлу Тараканову прочат пост первого замгубернатора ХМАО по политике. Прежде он занимал пост сенатора, но уступил свое кресло врио секретаря генсовета «Единой России» Владимиру Якушеву.
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