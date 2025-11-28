Логотип РИА URA.RU
Политика

Песков: Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США

28 ноября 2025 в 20:19
Песков прокомментировал детали мирного плана и перегоров

Фото: Роман Наумов © URA.RU

США являются единственными, с кем Россия сейчас ведет переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Москва получает предложения, которые согласовываются в рамках обсуждения мирного плана.

«РФ сейчас ведет переговоры по Украине только с США. <...> Нельзя принимать во внимание позицию ЕС по переговорам», — сказал Песков, его цитируют РИА Новости. 

По его словам, к моменту встречи российского главы Владимира Путина с делегацией из США Москва будет обладать информацией о пунктах мирного плана. Сейчас Россия получает предложения по согласованию пунктов. При этом Песков подчеркнул, что большинство того, что публикуется в СМИ по этому плану не соответствует действительности. 

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

