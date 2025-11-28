Песков: Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США

Песков прокомментировал детали мирного плана и перегоров Фото: Роман Наумов © URA.RU

США являются единственными, с кем Россия сейчас ведет переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Москва получает предложения, которые согласовываются в рамках обсуждения мирного плана.

«РФ сейчас ведет переговоры по Украине только с США. <...> Нельзя принимать во внимание позицию ЕС по переговорам», — сказал Песков, его цитируют РИА Новости.