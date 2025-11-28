Андрей Ермак написал заявление об отставке
28 ноября 2025 в 20:22
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Андрей Ермак подал заявление об отставке с должности главы офиса президента Украины. Об этом сообщает Владимир Зеленский.
