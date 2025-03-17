Трамп лишил сына и дочь Байдена защиты Секретной службы

Дональд Трамп лишил защиты Секретной службы детей Джо Байдена — Хантера и Эшли Байден. Их охраняли десятки агентов, расходы на эти услуги покрывались за счет средств налогоплательщиков.
«Хантер Байден пользовался защитой Секретной службы в течение длительного периода времени, и все это оплачивалось налогоплательщиками Соединенных Штатов. В этой группе целых 18 человек, что просто смешно!.. Аналогичным образом, Эшли Байден, у которой 13 агентов, будет исключена из списка» ,— написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Экс-президенты Соединенных Штатов и их супруги пользуются пожизненной охраной со стороны Секретной службы. Тем не менее, охрана, предоставляемая ближайшим родственникам старше 16 лет, прекращается после завершения президентского срока.
Байден во время президентского срока помиловал своего сына Хантера Байдена по двум уголовным статьям. Трамп посчитал это злоупотреблением властью. Также Байден подписал указ о превентивном помиловании близких родственников, включая Джеймса, Фрэнсиса Уильяма, Сару Джонс, Валери Оуэнс Байдены и Джона Т. Оуэнса, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.