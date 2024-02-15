Прокуратура и госохрана добились запрета на снос старинного дома в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом № 6 на улице Чернышевского. Екатеринбург, снос дома, историческое здание, чернышевского 6, дом топоркова
Дом Топоркова планируют признать объектом культурного наследия Фото:

Прокуратура зафиксировала нарушение федерального закона об объектах культурного наследия и вынесла предостережение собственнику старинного дома Топоркова. Его начали сносить ночью в конце января — это возмутило волонтеров «Том Сойер Феста», которые занимались восстановлением здания в 2019 году. Теперь владелец усадьбы не может продолжать демонтаж.

«Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура вынесла предостережение собственнику о невозможности продолжения демонтажа, так как дом включен в список объектов, обладающих признаками ОКН и заявку на постановку на охрану рассматривают», — сообщили волонтеры в своем telegram-канале.

Также Управление госохраны ОКН Свердловской области подтвердило снос части здания в охранных зонах. Ведомство также направило предостережение владельцу старинного дома об остановке земляных и демонтажных работ. «Если подытожить — снос остановлен, нарушение закона установлено, заявку на постановку на охрану рассматривают (просьба не путать с археологическим ОКН, здание еще не включили в список, мы ждем решение управления)», — сообщает команда «Том Сойер Фест».

Красный дом псаломщика Топоркова, который построен в ХIX веке, начали сносить в Екатеринбурге в ночь на 24 января. Волонтеры, которые восстанавливали здание с 2019 года возмутились происходящим. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не предупреждал. Защитники усадьбы написали письмо на имя свердловского губернатора Евгения Куйвашева, позже демонтаж здания остановили.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура зафиксировала нарушение федерального закона об объектах культурного наследия и вынесла предостережение собственнику старинного дома Топоркова. Его начали сносить ночью в конце января — это возмутило волонтеров «Том Сойер Феста», которые занимались восстановлением здания в 2019 году. Теперь владелец усадьбы не может продолжать демонтаж. «Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура вынесла предостережение собственнику о невозможности продолжения демонтажа, так как дом включен в список объектов, обладающих признаками ОКН и заявку на постановку на охрану рассматривают», — сообщили волонтеры в своем telegram-канале. Также Управление госохраны ОКН Свердловской области подтвердило снос части здания в охранных зонах. Ведомство также направило предостережение владельцу старинного дома об остановке земляных и демонтажных работ. «Если подытожить — снос остановлен, нарушение закона установлено, заявку на постановку на охрану рассматривают (просьба не путать с археологическим ОКН, здание еще не включили в список, мы ждем решение управления)», — сообщает команда «Том Сойер Фест». Красный дом псаломщика Топоркова, который построен в ХIX веке, начали сносить в Екатеринбурге в ночь на 24 января. Волонтеры, которые восстанавливали здание с 2019 года возмутились происходящим. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не предупреждал. Защитники усадьбы написали письмо на имя свердловского губернатора Евгения Куйвашева, позже демонтаж здания остановили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...