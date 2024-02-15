Прокуратура и госохрана добились запрета на снос старинного дома в Екатеринбурге

Прокуратура зафиксировала нарушение федерального закона об объектах культурного наследия и вынесла предостережение собственнику старинного дома Топоркова. Его начали сносить ночью в конце января — это возмутило волонтеров «Том Сойер Феста», которые занимались восстановлением здания в 2019 году. Теперь владелец усадьбы не может продолжать демонтаж.
«Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура вынесла предостережение собственнику о невозможности продолжения демонтажа, так как дом включен в список объектов, обладающих признаками ОКН и заявку на постановку на охрану рассматривают», — сообщили волонтеры в своем telegram-канале.
Также Управление госохраны ОКН Свердловской области подтвердило снос части здания в охранных зонах. Ведомство также направило предостережение владельцу старинного дома об остановке земляных и демонтажных работ. «Если подытожить — снос остановлен, нарушение закона установлено, заявку на постановку на охрану рассматривают (просьба не путать с археологическим ОКН, здание еще не включили в список, мы ждем решение управления)», — сообщает команда «Том Сойер Фест».
Красный дом псаломщика Топоркова, который построен в ХIX веке, начали сносить в Екатеринбурге в ночь на 24 января. Волонтеры, которые восстанавливали здание с 2019 года возмутились происходящим. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не предупреждал. Защитники усадьбы написали письмо на имя свердловского губернатора Евгения Куйвашева, позже демонтаж здания остановили.
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