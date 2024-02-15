Прокуратура и госохрана добились запрета на снос старинного дома в Екатеринбурге

15 февраля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Дом Топоркова планируют признать объектом культурного наследия Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура зафиксировала нарушение федерального закона об объектах культурного наследия и вынесла предостережение собственнику старинного дома Топоркова. Его начали сносить ночью в конце января — это возмутило волонтеров «Том Сойер Феста», которые занимались восстановлением здания в 2019 году. Теперь владелец усадьбы не может продолжать демонтаж. «Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура вынесла предостережение собственнику о невозможности продолжения демонтажа, так как дом включен в список объектов, обладающих признаками ОКН и заявку на постановку на охрану рассматривают», — сообщили волонтеры в своем telegram-канале. Также Управление госохраны ОКН Свердловской области подтвердило снос части здания в охранных зонах. Ведомство также направило предостережение владельцу старинного дома об остановке земляных и демонтажных работ. «Если подытожить — снос остановлен, нарушение закона установлено, заявку на постановку на охрану рассматривают (просьба не путать с археологическим ОКН, здание еще не включили в список, мы ждем решение управления)», — сообщает команда «Том Сойер Фест». Красный дом псаломщика Топоркова, который построен в ХIX веке, начали сносить в Екатеринбурге в ночь на 24 января. Волонтеры, которые восстанавливали здание с 2019 года возмутились происходящим. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не предупреждал. Защитники усадьбы написали письмо на имя свердловского губернатора Евгения Куйвашева, позже демонтаж здания остановили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура зафиксировала нарушение федерального закона об объектах культурного наследия и вынесла предостережение собственнику старинного дома Топоркова. Его начали сносить ночью в конце января — это возмутило волонтеров «Том Сойер Феста», которые занимались восстановлением здания в 2019 году. Теперь владелец усадьбы не может продолжать демонтаж. «Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура вынесла предостережение собственнику о невозможности продолжения демонтажа, так как дом включен в список объектов, обладающих признаками ОКН и заявку на постановку на охрану рассматривают», — сообщили волонтеры в своем telegram-канале. Также Управление госохраны ОКН Свердловской области подтвердило снос части здания в охранных зонах. Ведомство также направило предостережение владельцу старинного дома об остановке земляных и демонтажных работ. «Если подытожить — снос остановлен, нарушение закона установлено, заявку на постановку на охрану рассматривают (просьба не путать с археологическим ОКН, здание еще не включили в список, мы ждем решение управления)», — сообщает команда «Том Сойер Фест». Красный дом псаломщика Топоркова, который построен в ХIX веке, начали сносить в Екатеринбурге в ночь на 24 января. Волонтеры, которые восстанавливали здание с 2019 года возмутились происходящим. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не предупреждал. Защитники усадьбы написали письмо на имя свердловского губернатора Евгения Куйвашева, позже демонтаж здания остановили.