Мобильных операторов обяжут перейти на отечественные SIM-карты
Мобильные операторы с 2026 года должны будут перейти на отечественные SIM-карты
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
С 2026 года операторы связи будут обязаны использовать только SIM-карты российского производства. Об этом журналистам рассказали в Минцифры. Ведомство разработало проект приказа, который устанавливает технические требования к идентификационным модулям для SIM-карт. Теперь они должны иметь только отечественную начинку.
«Операторы связи должны будут постепенно переходить на отечественные SIM-карты (USIM)», — рассказали в Минцифры журналистам «Коммерсант». Ожидается, что с 2026 года мобильные операторы будут использовать только карты российского производства.
Ранее Минцифры также обновило «белый список» сервисов, которые работают даже при ограничениях интернета. В него вошли банковские сервисы, такси, сервисы по заказу еды и многие другие. Ранее также сообщалось, что сотовые операторы получили возможность блокировать SIM-карты, если на одного человека зарегистрированы более 20 номеров.
