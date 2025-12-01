Мобильных операторов обяжут перейти на отечественные SIM-карты

Мобильные операторы с 2026 года должны будут перейти на отечественные SIM-карты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 2026 года операторы связи будут обязаны использовать только SIM-карты российского производства. Об этом журналистам рассказали в Минцифры. Ведомство разработало проект приказа, который устанавливает технические требования к идентификационным модулям для SIM-карт. Теперь они должны иметь только отечественную начинку.

«Операторы связи должны будут постепенно переходить на отечественные SIM-карты (USIM)», — рассказали в Минцифры журналистам «Коммерсант». Ожидается, что с 2026 года мобильные операторы будут использовать только карты российского производства.