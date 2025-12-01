ФСБ раскрыла подробности несостоявшегося покушения на офицера Минобороны в Крыму
ФСБ предотвратила теракт в Крыму
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
ФСБ сообщила о предотвращении покушения на одного из старших офицеров Минобороны в Крыму. По данным ведомства, убийство планировалось по заданию украинских спецслужб.
«ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины при попытке теракта против офицера Минобороны РФ в Крыму», — уточнили в ведомстве. По информации службы, завербованный гражданин Украины должен был взорвать военнослужащего в его личном автомобиле. Агента ликвидировали при закладке бомбы под машину.
Организатором теракта оказался сотрудник ГУР МО Украины Фахриев Р, передают журналисты, ссылаясь на данные ФСБ. Отмечается, что тот ставил своему агенту задачи по начинению взрывного устройства дополнительными поражающими элементами, чтобы увеличить количество жертв. Также террористы предполагали убийство жены и ребенка военного, на которого совершалось покушение.
