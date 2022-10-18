По прибытию в полк Олегу Голикову выдали автомат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков после учебки прибыл в Донбасс, в Мариупольско-Хинганский 9-й гвардейский отдельный штурмовой полк морской пехоты. Об этом Голиков сообщил 19 октября в социальных сетях, отметив, что приняли его на передовой как своего.

«К командиру полка удалось попасть на передовой в момент подготовки к штурму одного из населенных пунктов. Молодой и бесстрашный, настоящий командир. Я зачислен в 3-й штурмовой мотострелковый батальон, который сейчас пополняется после тяжелых боев под Ясиноватой на Авдеевском направлении», — написал депутат в своем telegram-канале.

Голиков отметил, что командир полка поставил ему задачи по военно-политической тематике. Ему также выдали оружие, отечественный автомат и вручили эмблему батальона «Апостол». После боевого крещения депутату должны вручить черный берет морской пехоты.

«На полигоне отрабатываем боевые задачи. И это очень отличается от учебки — более слаженное, профессиональное, приближенное к боевому учению. В батальоне есть свои опытные инструкторы», — сообщил Голиков.

Служить Голиков будет под началом командира батальона Ангела, это его земляк из Челябинска. Известно, что комбат Ангел, челябинец Юрий Гагарин, спас 367 детей в ходе спецоперации на Украине. Недавно он стал героем шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия-1».

Голиков стал первым челябинским депутатом Госдумы, который добровольно обратился в военкомат после объявленной в России частичной мобилизации. Как он пояснил URA.RU 7 октября, он получил повестку и отправился в учебную часть.