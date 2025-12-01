ВСУ атаковали Дагестан с помощью БПЛА
01 декабря 2025 в 11:06
Украина ночью атаковала Дагестан. На кавказский регион было выпущено несколько вражеских дронов. Об этом сообщил глава республики Сергей Мелихов. Все беспилотники были уничтожены силами ПВО, отметил Мелихов.
