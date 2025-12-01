В США рассказали о крушении надежд Киева на переговорах во Флориде
На переговорах во Флориде обсуждался вопрос о запрете Украины на вступление в НАТО
Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Duncan C. Bevan
Во Флориде прошли переговоры представителей из Вашингтона и Киева, на которых обсуждался сценарий, который может де-факто лишить Украину возможности вступить в НАТО, разбив соответствующие надежды Киева. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к... альянсу через договоренности, о которых будет необходимо договариваться непосредственно членам НАТО и Москве», — передают журналисты американского телеканала. Тем не менее пока что стороны не пришли к каким то конкретным договоренностям.
Сама встреча прошла вечером накануне и продлилась два часа. По итогам переговоров было объявлено, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву. На самих переговорах, отмечают американские журналисты, обсуждали выборы на Украине и территориальные вопросы.
