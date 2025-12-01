Российские войска ликвидировали начальника украинской комендатуры: карта СВО на 1 декабря

Минобороны РФ сообщило, что за осень 2025 года в зоне СВО было освобождено 87 населенных пунктов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Харьковской области убит начальник украинской пограничной комендатуры. Об этом рассказали в российских силовых структурах. В том же регионе сообщается об уничтожении остатков гарнизона украинских сил, которые находились в лесах на востоке Волчанска.

На этом фоне в ЛНР, по словам военного эксперта Андрея Марочко, ВС РФ улучшили свое продвижение в районе Северска и Красного Лимана. Кроме того, в Минобороны России сообщили, что за прошедшую осень в зоне СВО было освобождено 87 населенных пунктов. Ход боевых действий и карта спецоперации на 1 декабря — в материале URA.RU.

Ликвидирован начальник погранкомендатуры на Украине

В Харьковской области в районе Черняков ликвидирован начальник украинской пограничной комендатуры. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Это произошло на участке Меловое-Хатнее. ВС РФ осуществили комплексное огневое поражение пункта управления пограничной комендатуры быстрого реагирования 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

«Ликвидирован начальник пограничной комендатуры в звании капитана», — сказал источних в российских силовых структурах. Его слова приводит РИА Новости.

У Волчанска убиты остатки сил ВСУ

Остатки гарнизона ВСУ были полностью уничтожены в лесах на востоке Волчанска Харьковской области. В результате этот район перешел под контроль российской армии. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении в юго-восточной части Волчанска в лесном массиве на востоке города полностью уничтожены остатки гарнизона ВСУ из числа подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады. Лесной массив под контролем бойцов „Севера“, — сообщил собеседник. Его слова приводит ТАСС.

Продвижение ВС РФ в ЛНР

Российские войска добились успехов в продвижении по переднему краю на западных рубежах ЛНР. Украинская оборона заметно ослабла в районе Северска и Красного Лимана. Об этом в комментарии агентству сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По всей ЛБС отмечено проседание оборонительной линии ВФУ, особенно это было заметно в районе населенного пункта Северска и Красного Лимана. Противник основные усилия сосредоточил на удержании занимаемых позиций и террористической деятельности», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

Сколько пунктов было освобождено прошедшей осенью

Российские войска в зоне спецоперации за прошедшую осень 2025 года освободили 87 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны.

За это время под контроль ВС РФ перешли 31 населенный пункт в ДНР, 20 — в Запорожской области, 24 — в Днепропетровской. В Харьковской области российским войскам удалось установить контроль над 11 населенными пунктами, среди которых — Купянск, имевший стратегическое значение как точка снабжения группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Также была освобождена Юнаковка в Сумской области, которая выполняла функцию логистического центра для украинских военных.

Расчет «Града» уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Восточной группировки уничтожил опорный пункт украинских ВС в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны.

В ходе проведения воздушной разведки были обнаружены позиции противника и места скопления техники, которые успешно затем ликвидировали. В военном ведомстве отметили, что уничтожение укрепленной позиции ВСУ в Днепропетровской области привело к нарушению структуры оборонительных сооружений и снижению боеспособности украинских войск.

Положение дел на фронте

Запорожское направление

Российские войска продвигаются в северной части Степногорска, а также на севере ботанического заказника «Целинный участок». Также идут бои в южной части населенного пункта Новоданиловка и в западной части Малой Токмачки. Об этом следует из сообщения telegram-канала WarGonzo.

Кроме того, в Запорожской области расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» ликвидировал беспилотник самолетного типа, принадлежащий ВСУ. ЗРК «Оса» представляет собой автономную боевую единицу, способную эффективно действовать в любых погодных условиях, пишет «Пятый канал». Комплекс обладает возможностью обнаруживать и идентифицировать воздушные цели на расстоянии в диапазоне от 10 до 20 километров.

Донецкий фронт

На южно-донецком направлении российская армия наступает в северной части населенного пункта Гуляйполе. ВС РФ развивают наступление в направлении населенных пунктов Варваровка и Доброполье. Отмечается продвижение в районе севернее Гая.

Красноармейское направление

Отмечается продвижение российских войск в районе Гришино. Продолжаются бои в Мирнограде. На Добропольском выступе ведутся бои на участке между Софиевкой и Торецким. ВС РФ добиваются успехов в районе Белицкого и Суворово.

Константиновское направление

ВС РФ продвигаются в районе севернее Иванополья — на участке, который располагается между населенными пунктами Александро-Шультино и Предтечино, а также в Плещеевке. В самой Константиновке силы российская армия наступает в южной части города, вблизи железнодорожного депо.

Краснолиманское направление

ВС РФ наступают на подходах Красному Лиману. В настоящее время происходят боевые столкновения в Диброве. На Северском участке сражения не прекращаются в Ямполе, а также в районах, расположенных к северу и западу от населенного пункта. В Северске продолжаются бои в центральной части города. После того как Васюковка была освобождена, российские войска развивают наступление в направлении Рай-Александровки.

Харьковское направление

Российские войска продвигаются к северным окраинам Петропавловки. Кроме того, фиксируется наступление на левом берегу реки Волчья, у Лимана и Вильчи.

Сумское направление