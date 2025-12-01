В ДНР рассказали о ходе зачистки в окруженном Димитрове
ВС РФ зачистили юго-восточную часть Дмитрова, который ранее был окружен
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские войска практически зачистили юго-восточную часть Димитрова (Мирнограда). Об этом рассказал журналистам советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наши войска практически зачистили юго-восточную часть Димитрова», — заявил Кимаковский в беседе с ТАСС. В настоящий момент положение ВСУ остается критическим, что признавали и в самой Украине.
Российский президент Владимир Путин также отмечал, что на 27 ноября ВС РФ уже полностью окружили Красноармейск и Димитров. При этом в Красноармейске под российским контролем находится более 70% территории.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.