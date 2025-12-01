Логотип РИА URA.RU
В ДНР рассказали о ходе зачистки в окруженном Димитрове

Кимаковский: ВС РФ зачистили юго-восточную часть Дмитрова
01 декабря 2025 в 11:12
ВС РФ зачистили юго-восточную часть Дмитрова, который ранее был окружен

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска практически зачистили юго-восточную часть Димитрова (Мирнограда). Об этом рассказал журналистам советник главы ДНР Игорь Кимаковский. 

«Наши войска практически зачистили юго-восточную часть Димитрова», — заявил Кимаковский в беседе с ТАСС. В настоящий момент положение ВСУ остается критическим, что признавали и в самой Украине.

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что на 27 ноября ВС РФ уже полностью окружили Красноармейск и Димитров. При этом в Красноармейске под российским контролем находится более 70% территории.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

