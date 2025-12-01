Власти ЦАР хотят обеспечить безопасность на выборах при помощи России и миротворцев ООН

Всеобщие выборы в ЦАР пройдут 28 декабря 2025 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) обратились за помощью к российской стороне и миротворческому подразделению миссии ООН в стране (МИНУСКА) для обеспечения безопасности на предстоящих всеобщих выборах. Об этом рассказал глава Минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.

«Мы обратились с просьбой к российским партнерам и к МИНУСКА помочь нам не только в обеспечении безопасности, но и в организации выборов», — сказал глава Минобороны ЦАР. Его слова приводит РИА Новости.

Он также отметил, что в числе необходимых мер ЦАР требуется обеспечить логистическую поддержку, включая транспортировку членов территориальных избирательных комиссий, а также доставку избирательных урн и бюллетеней в соответствующие пункты. Президентские, парламентские, региональные и муниципальные выборы пройдут 28 декабря.

Биро добавил, что страна активно готовится к декабрьским выборам и ожидает попыток провокаторов помешать проведению голосования, однако глава Минобороны Республики уверенно заявляет о готовности дать отпор. По его словам, вся страна в ожидании выборов, которые являются важным этапом в пути развития ЦАР.