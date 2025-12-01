Развозжаев рассказал о состоянии девочки, раненной украинским дроном
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Девочка, пострадавшая от атаки украинских БПЛА на Севастополь, продолжает находиться в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев. Ребенок получил серьезное ранение от обломка вражеского дрона. Глава области рассказал о проведении медиками ряда операций. Состояние девочки пока нестабильное.
«Врачи провели операции раненой девочке. Состояние тяжелое и нестабильное», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Губернатор Севастополя также уточнил, что девочку переведут в Москву в случае отсутствия улучшений.
