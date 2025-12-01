Российские войска вошли в село Гришино в ДНР
01 декабря 2025 в 11:24
Фото: © URA.RU
Армия России совершила очередной прорыв на Донецком направлении. Российские соединения вошли в село Гришино. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
