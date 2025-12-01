В Каспийске во время атаки беспилотников пострадал ребенок

Девочка, пострадавшая во время атаки БПЛА, остается под наблюдением врачей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате атаки беспилотников в Каспийске пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.

«Врачи Детской республиканской клинической больницы занимаются лечением девочки, пострадавшей в результате атаки БПЛА в Каспийске. Ребенок 12 лет получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Минздрава Республики.

В министерстве отметили, что ее здоровье находится под контролем врачей. Угрозы жизни и здоровью нет.

