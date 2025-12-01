Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Каспийске во время атаки беспилотников пострадал ребенок

Минздрав Дагестана: в Каспийске во время атаки дронов ранена 12-летняя девочка
01 декабря 2025 в 11:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девочка, пострадавшая во время атаки БПЛА, остается под наблюдением врачей

Девочка, пострадавшая во время атаки БПЛА, остается под наблюдением врачей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате атаки беспилотников в Каспийске пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.

«Врачи Детской республиканской клинической больницы занимаются лечением девочки, пострадавшей в результате атаки БПЛА в Каспийске. Ребенок 12 лет получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Минздрава Республики.

В министерстве отметили, что ее здоровье находится под контролем врачей. Угрозы жизни и здоровью нет.

Продолжение после рекламы

Накануне украинские беспилотники атаковали Севастополь. В результате ударов по городу сбито несколько дронов. Фрагменты одного из них ранили 15-летнюю девочку, которая находилась в этот момент в парке Победы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ребенка тут же доставили в больницу.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал