В Каспийске во время атаки беспилотников пострадал ребенок
Девочка, пострадавшая во время атаки БПЛА, остается под наблюдением врачей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В результате атаки беспилотников в Каспийске пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
«Врачи Детской республиканской клинической больницы занимаются лечением девочки, пострадавшей в результате атаки БПЛА в Каспийске. Ребенок 12 лет получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Минздрава Республики.
В министерстве отметили, что ее здоровье находится под контролем врачей. Угрозы жизни и здоровью нет.
Накануне украинские беспилотники атаковали Севастополь. В результате ударов по городу сбито несколько дронов. Фрагменты одного из них ранили 15-летнюю девочку, которая находилась в этот момент в парке Победы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ребенка тут же доставили в больницу.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
