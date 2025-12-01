Miami Herald: США требуют от Мадуро немедленно покинуть Венесуэлу

США готовы гарантировать безопасный отъезд Мадуро и его семье из страны Фото: Роман Наумов © URA.RU

США потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро немедленно покинуть страну, при условии его безопасного отъезда из страны. Об этом сообщает газета Miami Herald со ссылкой на итоги телефонного разговора между венесуэльским лидером и администрацией главы Белого дома Дональда Трампа.

В материале отмечается, что американские власти готовы гарантировать безопасность Мадуро, его супруге и сыну при отъезде. Каракас (столица Венесуэлы — прим. URA.RU) предложил передать контроль над страной силам оппозиции, сохранив руководство вооруженными силами за нынешним руководством.

В публикации говорится, что телефонный разговор стал «последней попыткой избежать прямой конфронтации». По данным Miami Herald, звонок был организован при посредничестве Бразилии, Катара и Турции.

Ранее в ходе конфиденциальных переговоров с представителями Соединенных Штатов Мадуро заявил о готовности уйти в отставку, однако обозначил срок в полтора года. Данное предложение было выдвинуто в рамках неформального диалога с представителями Белого дома. Параллельно с этим представители администрации Мадуро установили контакт с Вашингтоном через различные каналы связи. В настоящее время стороны обсуждают формат официального диалога между государствами.