«Единая Россия» пришла на помощь жителям Селидово в ДНР, пережившим обстрелы ВСУ

«Единая Россия» доставила гуманитарные грузы для жителей города Селидово в ДНР, которые ранее неоднократно обстреливались со стороны украинских сил. В поддержке горожан лично поучаствовали секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, глава ДНР Денис Пушилин и не только. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Люди здесь настрадались. И сейчас, когда уже все самое страшное позади, настроение у них приподнятое, с верой в лучшее будущее. Мирная жизнь приходит. Ребята уже начинают обучаться, каждый день ходят на занятия, преподаватели дают необходимые знания. Собрали пожелания, все исполним. „Единая Россия“ всегда рядом с людьми», — сказал секретарь Генсовета ЕР. Его слова приводятся на официальном сайте партии.

Денис Пушилин, в свою очередь, отметил, что основная задача, стоящая сейчас перед властями региона — обеспечить людей, которые находятся в пунктах временного размещения, всем необходимым. В первую очередь это теплые условия, еда и вода. Также ведется работа по выплате горожан соответствующих компенсаций.

Отдельно оказывается поддержка детям — в образовательный пункт, расположенный на базе детского сада, привезли ноутбук и настольные игры. Школьникам также доставят подарки к Новому году.

Помимо Якушева и Пушилина, в Селидово прибыли руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев. Они приехали в город также в рамках гуманитарной помощи.