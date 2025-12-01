Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

На рэпера Face* завели уголовное дело

01 декабря 2025 в 11:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рэпер «Face» нарушил деятельность иноагента

Рэпер «Face» нарушил деятельность иноагента

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уголовное дело завели против российского иноагента и музыканта Ивана Дремина*. Среди поклонников исполнитель известен под сценическим псевдонимом «Face». Рэпер обвиняется в нарушении деятельности иноагента. Об этом следует из картотеки Кировского районного суда города Уфы. 

«Против российского исполнителя Ивана Дремина возбуждено дело» , — говорится в документе. Он размещен на сайте уфимского суда.


*»Face» — признан иноагентом на территории РФ

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал