На рэпера Face* завели уголовное дело
Рэпер «Face» нарушил деятельность иноагента
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Уголовное дело завели против российского иноагента и музыканта Ивана Дремина*. Среди поклонников исполнитель известен под сценическим псевдонимом «Face». Рэпер обвиняется в нарушении деятельности иноагента. Об этом следует из картотеки Кировского районного суда города Уфы.
«Против российского исполнителя Ивана Дремина возбуждено дело» , — говорится в документе. Он размещен на сайте уфимского суда.
*»Face» — признан иноагентом на территории РФ
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.