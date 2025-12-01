«Надо сразу взорвать, зарезать...»: подробности предотвращенного теракта против офицера МО РФ и его семьи

ФСБ предотвратила убийство российского офицера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ предотвратила покушение на одного из старших офицеров Минобороны в Крыму. По данным ведомства, убийство планировалось по заданию украинских спецслужб. Что известно о подготовке к теракту, который успели предотвратить, — в материале URA.RU.

Целью был российский офицер и его семья

По данным службы безопасности, целью украинских агентов был один из старших офицеров Минобороны РФ. Мужчину планировали подорвать в его же автомобиле. Причем предполагались сценарии, что дверь заминированного авто сначала откроют жена и ребенок российского военного. Соответственно, они тоже расценивались как возможные цели.

Организатор покушения

ФСБ установила, что организатором теракта является сотрудник украинской военной разведки (ГУР) Фахриев Рустем Саитхалилович, 1984 года рождения. В ходе операции российских спецслужб также был задержан один из пособников террориста — житель Республики Крым. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статье за содействие террористической деятельности. По решению суда задержанный заключен под стражу.

Пытался оказать сопротивление

По данным ФСБ, завербованный гражданин Украины, действуя по заданию ГУР, пытался заложить взрывное устройство под автомобиль военнослужащего РФ. В момент закладки бомбы агент был обнаружен, оказал вооруженное сопротивление и в результате был ликвидирован. При нем были изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства. Причем те были западного производства.

«Давай просто там кого-нибудь убьем»: жуткие детали перехваченных переговоров

Российские спецслужбы также обнародовали аудиозаписи, которые, по их данным, являются переговорами между куратором из ГУР и агентом. Из них следует, что украинский куратор в ходе инструктажа допустил возможность убийства жены и ребенка российского офицера в случае, если бы они первыми открыли дверь автомобиля. В разговоре звучали фразы: «...Если откроет жена, надо ее сразу... И ребенка надо сразу... взорвать, зарезать».