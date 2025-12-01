После атак на танкеры Турция активно следит за безопасностью в Черном море
Турецкая сторона заявила, что поддерживает контакт со всеми странами региона
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Турция заявила, что контролирует ситуацию с безопасностью в Черном море и активно поддерживает контакт со всеми сторонами региона после серии атак на танкеры. Об этом рассказал источник в турецкой администрации.
Ранее источник в украинских спецслужбах подтвердил, что именно Украина стоит за атаками морских дронов на два танкера, произошедшими у побережья Турции. Об этом пишет газета Guardian.
«Ситуация с безопасностью находится на контроле, поддерживается контакт со всеми странами региона. СМИ также призываем ссылаться на официальные сообщения», — рассказал источник в беседе с РИА Новости.
Атака на один из танкеров произошла у берегов Сенегала. Украинские беспилотные катера ударили по судну Mersin, который зарегистрирован под панамским флагом и принадлежит Турции. По некоторым данным, танкер перевозил российскую нефть. В августе он заходило в порт Тамани. В настоящее время судно находится в пяти километрах от берега в полузатопленном состоянии, пишет 360.ru.
