После атак на танкеры Турция активно следит за безопасностью в Черном море

Турция заявила, что контролирует ситуацию с безопасностью в Черном море и активно поддерживает контакт со всеми сторонами региона после серии атак на танкеры. Об этом рассказал источник в турецкой администрации.

Ранее источник в украинских спецслужбах подтвердил, что именно Украина стоит за атаками морских дронов на два танкера, произошедшими у побережья Турции. Об этом пишет газета Guardian.

«Ситуация с безопасностью находится на контроле, поддерживается контакт со всеми странами региона. СМИ также призываем ссылаться на официальные сообщения», — рассказал источник в беседе с РИА Новости.

