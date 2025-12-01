Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Китайские туристы временно могут посещать Россию без виз

01 декабря 2025 в 12:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Президент России Владимир Путин утвердил указ, который устанавливает Утвержден временный порядок въезда граждан Китая в Россию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • сунь вчай
    01 декабря 2025 12:44
    Шесть групп туристов по 30 млн. человек въедут в Россию в ближайшее время...Они хотят посетить Китай -город и посмотреть, что их деды построили в Москве.
Добавить комментарий
Следующий материал