Китайские туристы временно могут посещать Россию без виз
01 декабря 2025 в 12:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин утвердил указ, который устанавливает Утвержден временный порядок въезда граждан Китая в Россию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Комментарии (1)
- сунь вчай01 декабря 2025 12:44Шесть групп туристов по 30 млн. человек въедут в Россию в ближайшее время...Они хотят посетить Китай -город и посмотреть, что их деды построили в Москве.
