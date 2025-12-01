Жители Петербурга жалуются на отсутствие мобильного интернета
01 декабря 2025 в 12:21
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Санкт-Петербурге произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета. Об этом сообщает сайт детектора сбоев Downdetector. Согласно данным сервиса затруднено использование таких приложений, как Telegram и WhatsApp, а также другие сервисы.
