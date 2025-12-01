В администрации Зеленского планы по отставке Ермака обсуждались в секретном чате

В секретном чате высокопоставленные чиновники Украины обсуждали увольнение Ермака Фото: Официальный сайт президента Украины

Высшее руководство Украины тайно организовало чат для координации действий по увольнению Андрея Ермака с поста главы Офиса президента. В этом секретном чате влиятельные чиновники обсуждали возможные шаги против бывшего соратника Зеленского, сообщает издание «Украинская правда».

«Отставка Ермака была уже неизбежной реальностью. Просто он объединил против себя всех», — сказано в одном из сообщений чата, которое приводит издание «Украинская правда». Точное количество участников пока неизвестно, однако портал подчеркивает, что речь идет о высокопоставленных деятелях Украины.

В доме Ермака 28 ноября прошли обыски, связанные с расследованием коррупционного скандала, который в том же месяце разгорелся в стране. Их провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого Зеленский отправил Ермака в отставку.

