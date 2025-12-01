В администрации Зеленского планы по отставке Ермака обсуждались в секретном чате
В секретном чате высокопоставленные чиновники Украины обсуждали увольнение Ермака
Фото: Официальный сайт президента Украины
Высшее руководство Украины тайно организовало чат для координации действий по увольнению Андрея Ермака с поста главы Офиса президента. В этом секретном чате влиятельные чиновники обсуждали возможные шаги против бывшего соратника Зеленского, сообщает издание «Украинская правда».
«Отставка Ермака была уже неизбежной реальностью. Просто он объединил против себя всех», — сказано в одном из сообщений чата, которое приводит издание «Украинская правда». Точное количество участников пока неизвестно, однако портал подчеркивает, что речь идет о высокопоставленных деятелях Украины.
В доме Ермака 28 ноября прошли обыски, связанные с расследованием коррупционного скандала, который в том же месяце разгорелся в стране. Их провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого Зеленский отправил Ермака в отставку.
Позже уже на тот момент бывший глава офиса президента Украины поделился, что собирается уехать на фронт. Об этом он рассказал в интервью New York Post. В разговоре с журналистами Ермак заявил, что он честный и порядочный человек, и не хочет создавать проблем для Зеленского.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.