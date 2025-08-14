В Екатеринбурге арестовали брокера за секс со школьницами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фигурантом уголовного дела стал 40-летний Вадим Ш.
Фигурантом уголовного дела стал 40-летний Вадим Ш. Фото:
новость из сюжета
Брокера из Екатеринбурга обвинили в сексе со школьницами

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор 40-летнего кредитного брокера Вадима Ш., которого обвинили в сексе со школьницами (ч. 4 ст. 134 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

О том, чтобы отправить Вадима под стражу, попросил следователь. Суд согласился с его доводами и поместил фигуранта в СИЗО до 11 октября. Защита, вероятно, обжалует это решение. Процесс прошел в закрытом формате. В деле фигурируют два эпизода.

О задержании брокера стало известно 12 августа. По предварительным данным, мама одной из жертв написала на него заявление в полицию, когда нашла в телефоне школьнице фото и видео с мужчиной. Друзья потерпевшей говорили, что Вадим якобы знакомился с несовершеннолетними на улице Вайнера, водил в рестораны и предлагал «роскошную жизнь». А после приводил их в съемную квартиру и занимался с ними сексом. Родные Вадима не верят в это и считают, что его оговорили. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

Вадим Ш. закрывал лицо медицинской маской
Вадим Ш. закрывал лицо медицинской маской
Фото:
... и прятал лицо
... и прятал лицо
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор 40-летнего кредитного брокера Вадима Ш., которого обвинили в сексе со школьницами (ч. 4 ст. 134 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. О том, чтобы отправить Вадима под стражу, попросил следователь. Суд согласился с его доводами и поместил фигуранта в СИЗО до 11 октября. Защита, вероятно, обжалует это решение. Процесс прошел в закрытом формате. В деле фигурируют два эпизода. О задержании брокера стало известно 12 августа. По предварительным данным, мама одной из жертв написала на него заявление в полицию, когда нашла в телефоне школьнице фото и видео с мужчиной. Друзья потерпевшей говорили, что Вадим якобы знакомился с несовершеннолетними на улице Вайнера, водил в рестораны и предлагал «роскошную жизнь». А после приводил их в съемную квартиру и занимался с ними сексом. Родные Вадима не верят в это и считают, что его оговорили. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...