Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор 40-летнего кредитного брокера Вадима Ш., которого обвинили в сексе со школьницами (ч. 4 ст. 134 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
О том, чтобы отправить Вадима под стражу, попросил следователь. Суд согласился с его доводами и поместил фигуранта в СИЗО до 11 октября. Защита, вероятно, обжалует это решение. Процесс прошел в закрытом формате. В деле фигурируют два эпизода.
О задержании брокера стало известно 12 августа. По предварительным данным, мама одной из жертв написала на него заявление в полицию, когда нашла в телефоне школьнице фото и видео с мужчиной. Друзья потерпевшей говорили, что Вадим якобы знакомился с несовершеннолетними на улице Вайнера, водил в рестораны и предлагал «роскошную жизнь». А после приводил их в съемную квартиру и занимался с ними сексом. Родные Вадима не верят в это и считают, что его оговорили. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
