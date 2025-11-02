«Звезды в джунглях» 2 ноября: кто устроил скандал, выбросил еду и ушел из шоу

Михаил Галустян и Ольга Бузова - ведущие шоу Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

2 ноября на канале ТНТ вышел шестой выпуск проекта «Звезды в джунглях. Карибский сезон». В этот раз в шоу пришла участница, которую не удалось подговорить перед голосованием. При этом само голосование прошло очень неожиданно: девять звезд из десяти решили убрать из шоу самого скандального участника. О том, кто покинул проект в шестом выпуске, — в материале URA.RU.

Правила шоу «Звезды в джунглях 2»

«Звезды в джунглях 2» — это экстремальное реалити-шоу на ТНТ, где знаменитости живут в диких условиях тропического острова. В проекте участвуют музыканты, актеры и блогеры. Ежедневно им предстоит справляться со сложными и опасными заданиями, бороться за еду и финальный приз. Итоговая сумма будет зависеть от количества монет, накопленных командой на протяжении всех этапов шоу.

Кто участвует

К этому выпуску в шоу остались:

Аристарх Венес (актер) ,

(актер) Ирина Пинчук (блогер, экс-участница «Дома-2») ,

Пинчук (блогер, экс-участница «Дома-2») Ян Дилан (музыкант и блогер) ,

Дилан (музыкант и блогер) Екатерина Шкуро (юмористка) ,

Шкуро (юмористка) Альбина Кабалина (актриса) ,

Кабалина (актриса) Ася Резник (юмористка) ,

Резник (юмористка) Вадим Дубровин (актер) ,

Дубровин (актер) Анна Цуканова-Котт (актриса).

Кто покинул проект «Звезды в джунглях 2» в прошлом выпуске

На прошлой неделе проект покинула Маргарита Овсянникова. Она спровоцировала скандал в звездном коллективе во время приготовления еды. Марго демонстративно кинула специи в варящийся рис, хотя это запрещено правилами игры. В итоге на финальном голосовании большинство звезд проголосовали против нее. Второй кандидаткой на вылет оказалась Катя Шкуро. Их отправили на испытание, в котором проиграла Овсянникова.

Новая участница и испытание за монеты

Елена Кулецкая стала новой участницей шоу Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Новой участницей шоу в этот раз стала модель и телеведущая Елена Кулецкая. На испытание за монеты она отправилась с Вадимом Дубровиным, Андреем Мининым и Асей Резник.

Участники разделились на пары: Дубровин/Резник и Минин/Кулецкая. Им предстояло подняться по лестнице, покрытой смазкой, чтобы снять монеты, закрепленные на боковых поверхностях и в верхней точке конструкции. Каждая пара получила четыре попытки по две минуты каждая. Задачу усложняло то, что сверху на конкурсантов сбрасывали мячи. По итогам испытания удалось добыть лишь четыре монеты, и все их получил Андрей Минин. На выигранные деньги они купили курицу и 10 бананов для всех участников.

Заговор против Кабалиной и Дубровина

Цуканова-Котт и Диланян решили настроить новую участницу Елену Кулецкую против Альбины Кабалиной и Вадима Дубровина. Именно этих игроков, по мнению девушек, стоило бы отправить на испытание на выбывание. Кулецкая выслушала предложение, однако решила не принимать быстрых решений. Она заявила, что для начала планирует посмотреть на поведение других участников проекта.

Испытание за иммунитет

Традиционно участников проекта отправили на испытание, победитель которого получает иммунитет на одно голосование. Участникам завязали глаза, надели наушники с музыкальным сопровождением и предложили выполнить задание — сделать шаг вперед. Условия испытания предполагали, что в каждом раунде только один человек должен был сделать шаг. В этом случае именно этот участник получал иммунитет. Если же шаг делали двое или более участников, то все они выбывали из испытания. В итоге иммунитет получила Анна Цуканова-Котт.

Испытания с попугаем и тараканами

В этот раз участникам дали еще два испытания, в которых можно было заработать деньги. В лагере появился попугай, которого нужно было научить пяти русским словам. Каждое слово стоит 1 млн рублей. Однако это испытание интересовало только Аристарха Венеса, которому не удалось научить птицу говорить.

Во втором испытании участвовали Дубровин и Кулецкая. Им нужно было забросить себе в рот пирожные, личинок и тараканов. С заданием справился только Дубровин. Он выиграл одну монету. На эти деньги участники купили курицу. Призовой фонд на этот момент составил 3 млн рублей.

Голосование на вылет

Все участники проекта проголосовали против Альбины Кабалиной Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На церемонии голосования часть звездных участниц открыто заявили, что будут голосовать против Альбины Кабалиной. Они обвинили Альбину в том, что она единственная защищала Овсянникову, кинувшую в прошлом выпуске специи в рис. Также они добавили, что Кабалина часто провоцирует конфликты в коллективе. Альбина начала защищать себя, однако разговор перерос в очередной скандал. В итоге против нее проголосовали все участники. Сама Кабалина проголосовала против Аси Резник. С ней же она и отправилась на испытание на вылет.

Кто сегодня вечером покинул джунгли

На испытание на вылет участницам нужно было взять по два участника. В итоге проходить испытание Альбине помогали Андрей Минин и Артур Диланян, Асе — Аристарх Венес и Анна Цуканова-Котт.