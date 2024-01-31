Россельхознадзор изъял в аэропорту ХМАО нелегальное мясо, молоко и мед из Средней Азии

В аэропорту ХМАО обнаружили запрещенные продукты из Узбекистана и Таджикистана

01 февраля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске предотвратили попытку ввоза нелегальных продуктов из Средней Азии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров, прилетевших в Нижневартовск из Узбекистана и Таджикистана, 13 кг запрещенных для ввоза в страну продуктов: меда, мяса и молока непромышленного изготовления. Ведомство сообщило, что весь нелегальный груз был уничтожен. «В январе 2024 года в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Нижневартовска специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО при досмотре багажа и ручной клади пассажиров международных рейсов из Узбекистана и Таджикистана обнаружено более 13 кг животноводческой продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки). Запрещенная для ввоза продукция изъята и направлена на уничтожение: всего уничтожено 2,3 кг меда, 1,589 кг молочной продукции и 9,5 кг мясной продукции», — сообщил Россельхознадзор на официальном сайте. Нарушителей правил провоза продукции привлекли к административной ответственности. Также Россельхознадзор проверил на внутренних рейсах 42 кг вывозимой из округа рыбы и 120 кг мяса. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска специалисты управления Россельхознадзора предотвратили попытку ввоза фруктов и орехов из Таджикистана. При досмотре пассажиров изъято более семи килограммов запрещенной продукции Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров, прилетевших в Нижневартовск из Узбекистана и Таджикистана, 13 кг запрещенных для ввоза в страну продуктов: меда, мяса и молока непромышленного изготовления. Ведомство сообщило, что весь нелегальный груз был уничтожен. «В январе 2024 года в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Нижневартовска специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО при досмотре багажа и ручной клади пассажиров международных рейсов из Узбекистана и Таджикистана обнаружено более 13 кг животноводческой продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки). Запрещенная для ввоза продукция изъята и направлена на уничтожение: всего уничтожено 2,3 кг меда, 1,589 кг молочной продукции и 9,5 кг мясной продукции», — сообщил Россельхознадзор на официальном сайте. Нарушителей правил провоза продукции привлекли к административной ответственности. Также Россельхознадзор проверил на внутренних рейсах 42 кг вывозимой из округа рыбы и 120 кг мяса. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска специалисты управления Россельхознадзора предотвратили попытку ввоза фруктов и орехов из Таджикистана. При досмотре пассажиров изъято более семи килограммов запрещенной продукции