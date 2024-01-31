Россельхознадзор изъял в аэропорту ХМАО нелегальное мясо, молоко и мед из Средней Азии

Россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров, прилетевших в Нижневартовск из Узбекистана и Таджикистана, 13 кг запрещенных для ввоза в страну продуктов: меда, мяса и молока непромышленного изготовления. Ведомство сообщило, что весь нелегальный груз был уничтожен.
«В январе 2024 года в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Нижневартовска специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО при досмотре багажа и ручной клади пассажиров международных рейсов из Узбекистана и Таджикистана обнаружено более 13 кг животноводческой продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки). Запрещенная для ввоза продукция изъята и направлена на уничтожение: всего уничтожено 2,3 кг меда, 1,589 кг молочной продукции и 9,5 кг мясной продукции», — сообщил Россельхознадзор на официальном сайте.
Нарушителей правил провоза продукции привлекли к административной ответственности. Также Россельхознадзор проверил на внутренних рейсах 42 кг вывозимой из округа рыбы и 120 кг мяса.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска специалисты управления Россельхознадзора предотвратили попытку ввоза фруктов и орехов из Таджикистана. При досмотре пассажиров изъято более семи килограммов запрещенной продукции
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