Платил школьницам за секс: что известно о деле брокера, которого арестовали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отправили под стражу 40-летнего кредитного брокера Вадима Ш., обвиненного в сексе с несовершеннолетними девочками. Его жертвами могли стать минимум две школьницы. URA.RU рассказывает, что известно об уголовном деле.
Задержание
Предположительно, правоохранители поймали Вадима вечером 11 августа. Операцию, по данным URA.RU, провели следователи и сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5. После этого Вадима потеряли родные: он не выходил на связь. Лишь, когда его доставили на допрос, близким сообщили об этом.
Фабула дела
Против Вадима возбудили дело по ч. 4 ст. 134 УК РФ — «Половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более лиц». Его жертвами могли стать девочки, 13 и 14 лет. По неофициальным данным, мужчина мог познакомиться с ними на улице Вайнера. Постепенно общение перешло в мессенджер.
Друзья жертв говорили URA.RU, что Вадим якобы предлагал деньги за секс с ним. «Одной из своих жертв он якобы заплатил 2500 рублей за интим. Скидывал деньги еще нескольким девочкам. Но и они сами общались с ним, якобы выкачивали деньги», — говорил собеседник агентства.
Один из эпизодов, предположительно, произошел 29 июля. Тогда Вадим якобы позвал двух девочек к себе. Как говорили знакомые школьниц, одну из них он напоил и переспал с ней. «Вторая снимала видео, которое позже нашла мама [потерпевшей]», — уточнял собеседник. Кроме того, Вадим мог платить одной из школьниц за то, что она знакомила его с подругами.
Мера пресечения
Подозреваемого доставили в Ленинский районный суд 14 августа. Процесс прошел в закрытом режиме — из-за того, что потерпевшими являются подростки. Журналистов пустили лишь на оглашение вердикта. О том, чтобы отправить Вадима под стражу, попросил следователь. Суд согласился с его доводами и поместил фигуранта в СИЗО до 11 октября. Защита, вероятно, обжалует это решение. В деле фигурируют два эпизода.
