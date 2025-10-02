02 октября 2025

На челябинской рублевке построят высотный ЖК. Фото

На челябинской рублевке построят 10-этажный ЖК
Общая жилая площадь дома - 4 617 квадратных метров
В Сосновском районе Челябинской области, который также называют челябинской «Рублевкой» за близость к городу, на улице Космонавтов возведут новый 10-этажный жилой комплекс. Проект одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщили на сайте госреестра.

«Новый 10-этажный жилой комплекс построят в Сосновском районе в поселке Красное поле на улице Космонавтов. Застройщик — ООО СЗ „Бетотек на Космонавтов“», — сообщается на сайте госреестра.

Общая жилая площадь дома — 4 617 квадратных метров. 10-этажное здание рассчитано на 100 квартир. На придомовой территории будет 53 места для парковки автомобилей. На территории сделают детскую, спортивную площадки.

Ранее челябинский застройщик присоединился к проекту редевелопмента в Екатеринбурге. На бывшей территории завода «Уралмаш» построят три микрорайона для 44 000 жителей. 

Всего на территории возведут три школы, двенадцать детских садов, две поликлиники, колледж, школу искусств и три спортивные школы. Кроме того, будет создана спортивная и общественная инфраструктура.

Строительство ЖК в Сосновском районе по состоянию на август 2025 года
Строительство ЖК в Сосновском районе по состоянию на август 2025 года
