Долину пригласили в Госдуму для обсуждения сделок по жилью
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме по защите прав на рынке вторичного жилья. Мероприятие, инициированное депутатом Дмитрием Свищевым, станет ответом на участившиеся случаи мошенничества, когда добросовестные покупатели теряют и деньги, и жилье.
«Ситуация приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу», — заявил депутат Свищев, объясняя цель предстоящего обсуждения. Его слова передает ТАСС.
В повестке круглого стола запланирован анализ пробелов в гражданском законодательстве, позволяющих оспаривать легитимные сделки. Участники также подготовят предложения по поправкам, включая введение презумпции добросовестности покупателя при нотариальном удостоверении сделки.
В России в последнее время фиксируется новая тенденция. Пожилые граждане все чаще подают в суд иски о признании договоров купли-продажи квартир недействительными. В результате судебных разбирательств жилье возвращается первоначальным владельцам, при этом полученные ими от покупателей денежные средства не подлежат возврату. Основанием для подобных исков, как правило, становится утверждение о том, что на момент подписания договора продавцы не осознавали в полной мере характер и последствия своих действий.
В Госдуме разрабатываются законодательные инициативы, направленные на противодействие мошенничеству при сделках с недвижимостью, получившему известность как «схема Долиной», сообщает RT. Проект предусматривает введение обязательного нотариального удостоверения таких сделок, а также их страхование в специализированных уполномоченных организациях. Поводом для подготовки инициативы стало резонансное судебное разбирательство о возврате квартиры народной артистке Ларисе Долиной, которая, как установил суд, не осознавала значения совершаемых действий при продаже жилья, находясь под воздействием мошенников.
- Печалька01 декабря 2025 21:36Что она может сказать, ну что? Нашли кого приглашать..
- Виктор01 декабря 2025 21:12Решение суда выносила не Долина. Долина просто подключила связи