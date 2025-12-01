Долину пригласили в Госдуму для обсуждения сделок по жилью

Ларису Долину пригласили в Госдуму по защите от мошенников с недвижимостью Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме по защите прав на рынке вторичного жилья. Мероприятие, инициированное депутатом Дмитрием Свищевым, станет ответом на участившиеся случаи мошенничества, когда добросовестные покупатели теряют и деньги, и жилье.

«Ситуация приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу», — заявил депутат Свищев, объясняя цель предстоящего обсуждения. Его слова передает ТАСС.

В повестке круглого стола запланирован анализ пробелов в гражданском законодательстве, позволяющих оспаривать легитимные сделки. Участники также подготовят предложения по поправкам, включая введение презумпции добросовестности покупателя при нотариальном удостоверении сделки.

В России в последнее время фиксируется новая тенденция. Пожилые граждане все чаще подают в суд иски о признании договоров купли-продажи квартир недействительными. В результате судебных разбирательств жилье возвращается первоначальным владельцам, при этом полученные ими от покупателей денежные средства не подлежат возврату. Основанием для подобных исков, как правило, становится утверждение о том, что на момент подписания договора продавцы не осознавали в полной мере характер и последствия своих действий.