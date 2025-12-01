Шойгу и глава МИД КНР проведут в Москве консультации по безопасности
01 декабря 2025 в 20:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
2 декабря в Москве пройдут консультации по вопросам стратегической безопасности с участием секретаря Совбеза Сергея Шойгу и главы МИД КНР Ван И. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе аппарата СБ РФ.
