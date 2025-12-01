В Абхазии открыли «посольство» для молодежи со всего мира

Представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи открылось в Абхазии 1 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сухуме (Абхазия) открылось представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) — «посольство» для работы с молодежью со всего мира и в том числе из России. Оно будет способствовать продвижению российских образовательных, культурных и социальных проектов, сообщили в пресс-службе фестиваля. На открытии присутствовали открытии приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Абхазии Бадра Гунба.

«Росмолодёжь и российские профильные ведомства и организации активно помогают в модернизации молодёжной политики Республики Абхазия <...> Представительства Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи — логичный шаг в этой работе. Оно станет настоящим „посольством“ российских молодёжных программ и проектов в Абхазии», — сказал Сергей Кириенко.

Как отметил гендиректор ДВФМ Дмитрий Иванов, за первый месяц работы пространство посетило более 500 активистов, а также прошло больше 20 мероприятий разных форматов, которые организованы партнерскими организациями молодежной системы России и, самое главное, по инициативе молодых людей из Абхазии. «Такая активность показывает востребованность пространства и подтверждает необходимость создания аналогичных центров в других городах Абхазии», — подчеркнул он.

На открытие представительства пришли около тысячи молодых людей. Для них, в частности, организовали мастер-класс «Гибкие навыки — ключ к успешной карьере», настольную игру по социальному проектированию «Шаг в проектирование», презентацию проектов выпускников программы «Команда Абхазии». Иванов сообщил, что до конца 2025 года на площадке в Сухуме запланировано более 60 мероприятий по направлениям от социального проектирования и госуправления до креативных индустрий, медиа, спорта, туризма и IT. Президент Гунба отметил, что введенная инициатива позволит сблизить молодежь России и Абхазии.