Пентагон рассматривает возможность сокращения американских войск в Европе на 30%

Европейские официальные лица активно пытаются убедить США не сокращать численность своих войск на континенте, подчеркивая свою зависимость от американского военного присутствия. Об этом сообщает Bloomberg.

«За закрытыми дверями европейские чиновники изо всех сил пытались убедить своих американских союзников не выводить войска. Вашингтон пытался развеять опасения своих партнеров, заявляя, что не бросит их на произвол судьбы», — пишет Bloomberg.

Военные учения, проходившие с 20 октября по 13 ноября, собрали более пяти тысяч военнослужащих из Румынии и девяти других стран НАТО. Они продемонстрировали не только готовность альянса к совместным действиям, но и те проблемы, с которыми сталкиваются европейские страны в случае необходимости быстрого реагирования на угрозы. Румынские чиновники выразили обеспокоенность тем, что из-за ограниченной транспортной инфраструктуры союзникам может потребоваться несколько недель для переброски сил на фронт. Это создает риск того, что румынские войска окажутся вынуждены отражать нападение практически в одиночку до прибытия подкреплений.

В условиях растущей напряженности в регионе, особенно на восточном фланге НАТО, Европа осознает, что без поддержки США ей будет сложно справиться с потенциальными угрозами. Несмотря на усилия европейских стран по укреплению своего оборонного потенциала, они по-прежнему испытывают трудности с логистикой и стратегическими средствами обеспечения. В частности, это касается противовоздушной и противоракетной обороны, высокоточных ударов большой дальности и разведывательных операций — все это по-прежнему остается в значительной степени зависимым от американских технологий и ресурсов.