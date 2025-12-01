Правоохранители раскрыли, чья машина сгорела в Новой Москве
В Новой Москве сгорела машина сотрудника НИИ
01 декабря 2025 в 15:39
По предварительным данным МЧС, никто не пострадал
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новой Москве сгорела машина, владельцем которой оказался сотрудник одного из научно-исследовательских институтов (НИИ). Об этом сообщили правоохранители.
«Владельцем сгоревшего в Новой Москве автомобиля оказался сотрудник одного из НИИ», — пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. По данным МЧС, возгорание произошло в поселении Филимонковское на ул. Радужная, вблизи дома №10.
