Правоохранители раскрыли, чья машина сгорела в Новой Москве

01 декабря 2025 в 15:39
По предварительным данным МЧС, никто не пострадал

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новой Москве сгорела машина, владельцем которой оказался сотрудник одного из научно-исследовательских институтов (НИИ). Об этом сообщили правоохранители.

«Владельцем сгоревшего в Новой Москве автомобиля оказался сотрудник одного из НИИ», — пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. По данным МЧС, возгорание произошло в поселении Филимонковское на ул. Радужная, вблизи дома №10.

