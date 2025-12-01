Об искренности Путина и вопиющем коварстве Украины: о чем рассказал Песков журналистам 1 декабря

Дмитрий Песков прокомментировал события вокруг Украины и США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе планового брифинга ответил на ряд вопросов журналистов, касающихся внутренней повестки, международной безопасности и украинского кризиса. Главные заявления официального представителя Кремля — в материале URA.RU.

Искренний поступок Путина

Одной из тем, затронутых на брифинге, стал недавний телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с мальчиком Глебом, пострадавшим от взрыва купюры в Красногорске. Песков подчеркнул, что звонок президента был искренним актом сочувствия и поддержки. Причем сам ребенок также оценил поступок главы государства и искренне обрадовался его звонку.

В контексте произошедшего с ребенком Песков также высказался об усилении мер безопасности в школах и общественных местах в целом. Он отметил, что специальные службы и так постоянно работают в этом направлении, тем не менее представитель Кремля призвал россиян быть более бдительным в целом, особенно в отношении детей.

Вопиющий случай ВСУ

Отвечая на вопрос об атаке на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), Песков назвал инцидент «вопиющим случаем», учитывая международный статус объекта. При этом он заявил, что факт атаки украинских беспилотников является «совершенно очевидным». Песков уточнил, что российские ведомства занимаются обеспечением безопасности критической инфраструктуры, однако полностью исключить подобные инциденты невозможно.

Отдельно пресс-секретарь жестко осудил недавние атаки на гражданские танкеры в акватории Черного моря. Он назвал эти нападения, произошедшие в территориальных водах Турции, «посягательством на суверенитет Турции, а также на безопасность и собственность судовладельцев. По словам Пескова, такие действия в очередной раз демонстрируют суть киевского режима.

О встрече Путина и Уиткоффа

В ближайшее время запланирована встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Песков подтвердил, что встреча состоится во второй половине дня, а до этого президент проводит закрытые совещания в рамках подготовки к этим переговорам. Песков также воздержался от комментариев по конкретным пунктам возможных договоренностей, включая вопрос о замороженных активах и гарантиях неприсоединения Украины к НАТО.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия заинтересована в успехе процесса и не намерена вести дискуссию о мирном плане по Украине через заявления мировых СМИ. На вопрос о том, можно ли уже оценить будущий курс отношений с США как партнерский или сопернический, Песков ответил, что подобные прогнозы преждевременны.

«Украину шатает»