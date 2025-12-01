Логотип РИА URA.RU
Россиянам рассказали, будут ли отключать интернет за использование VPN

01 декабря 2025 в 15:53
Применение VPN не является для россиян незаконным

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Информация о том, что россиянам будут отключать домашний интернет за использование VPN оказалась недостоверной. Об этом сообщили эксперты. 

«Соединения, подозреваемые в использовании VPN, могут искусственно замедляться, но у провайдера должны быть веские основания для полной блокировки. Например, неуплата или решение суда. Применение VPN не нарушение закона для обычного пользователя. Однако с 1 сентября 2025 года его использование при преступлении считается отягчающим обстоятельством», — объяснил директор департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров. Его слова приводит RT. Информация о якобы отключении интернета появилась из-за преувеличения того, как действительно работают методы блокировок. Легитимный трафик — это VPN компаний, удалённый доступ и банковские соединения. Их массовое отключение парализовало бы бизнес. 

В России продолжается работа по блокировке VPN-сервисов. Эта мера в первую очередь направлена на обеспечение безопасности российского сегмента интернета. На октябрь 2025 года было ограничено 258 подобных сервисов.

