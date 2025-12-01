Стали известны подробности ЧП с турецкими танкерами

В Besiktas Shipping подчеркнули, что работают над устранением последствий инцидента Фото: Роман Наумов © URA.RU

Около танкера Mersin, стоявшего на якоре у берегов Сенегала, прогремели четыре взрыва, после чего судно начало давать течь. Об этом сообщили в турецкой компании Besiktas Shipping.

«Около 23:45 мск 27 ноября <...> прогремели четыре взрыва снаружи, в результате машинное отделение начало наполняться водой», — рассказали в компании РИА Новости. Все члены экипажа были успешно эвакуированы и находятся в безопасности, загрязнения окружающей среды не выявлено. В Besiktas Shipping подчеркнули, что работают над устранением последствий инцидента и взаимодействуют со страховщиками и местными властями.

У берегов Турции 28 ноября загорелся танкер Kairos. Инцидент произошел на расстоянии 28 миль от побережья. Судно следовало в Новороссийск без груза, на борту находилось 25 членов экипажа. Подобный инцидент произошел и с танкером VIRAT. На борту находилось 20 человек. После атак на танкеры в Черном море был организован поиск организаторов и нападавших, вырабатываются меры реагирования.

