08 сентября 2025

В Перми отремонтируют дороги за 221 млн рублей

МКУ «Пермблагоустройство» объявило аукцион на ремонт автомобильных дорог в Перми. Ремонт предстоит провести на шести участках городских дорог. Работы оценили в 221,1 млн рублей, а старт торгов намечен на конец сентября 2025 года.

«Ремонт участков дороги по улице Куйбышева (от Советской до Петропавловской), КИМ (от Тургенева до Ивановской), Верхне-Муллинской (от 1-й Урожайной до границы Индустриального района), Встречной (от Подлесной до дома № 31а), Архитектора Свиязева (от Космонавта Леонова до шоссе Космонавтов) и Революции (от Куйбышева до Комсомольского проспекта). Работы необходимо начать не ранее 14 апреля 2026 года. Завершить — до 30 июня 2026 года», — сообщается на портале госзакупок.

Общая площадь ремонта составит 71,8 тысяч квадратных метров. Прием заявок на участие в аукционе открыт до 23 сентября 2025 года, подчеркивается в документации.

