Деньги туристов потратили на фестивали и развлечения для екатеринбуржцев

Деньги, полученные в 2025 году Екатеринбургом с турналога, ушли на проведение Дня города, Ural Music Night, гастрофестиваля «Виноград». Об этом в ходе совместного заседания комиссий гордумы по местному самоуправлению и по бюджету рассказал директор «Столицы Урала» Артем Гагауз, сообщает корреспондент URA.RU.
«В текущем году средства, полученные от взимания туристического налога, были направлены на продвижение Екатеринбурга за пределами Свердловской области, на поддержку флагманских событийных мероприятий, таких как Уральская ночь музыки, фестиваля «Красная строка», гастрофестиваля «Виноград» и на День города. Часть мероприятий подпрограммы также будут профинансированы за счет турналога», — подчеркнул Гагауз.
В частности, деньги были потрачены и на создание сувенирной продукции. При этом депутаты не смогли получить точного ответа, на что конкретно они ушли. В мэрии пообещали подготовить документ и назвать итоговую сумму, что город собрал с турналога.
Действовать он начал с 1 января 2025 года. Турналог составляет 1% от стоимости номера в гостинице или койко-места в хостеле без учета НДС. То есть порядка 100 рублей с человека. За год с турналога планировалось получить 84 миллиона рублей. Но итоговая цифра снизилась, так как от налога освободили пункты временного размещения.
