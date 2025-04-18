18 апреля 2025

Полпред Жога приехал в ХМАО на турнир памяти своего сына. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жога прибыл в Ханты-Мансийск
Жога прибыл в Ханты-Мансийск Фото:

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Среди планов политика — открытие турнира, посвященного памяти его сына и встреча с губернатором региона Русланом Кухаруком, сообщили в правительстве Югры.

«Полпред Артем Жога работает в Югре. В программе рабочего визита встреча с губернатором Русланом Кухаруком, торжественное открытие регионального турнира по спортивной борьбе памяти Героя России Владимира Жоги», — написано в telegram-канале ведомства.

Чемпионат по грэпплингу (вид спортивной борьбы — прим. URA.RU) пройдет в Ханты-Мансийске. В соревнованиях участвуют более 370 спортсменов.

Помимо Кухарука и Жоги соревнования также посетят вице-спикеры окружной думы Наталья Западнова и Владимир Семенов, экс-комбат именного батальона «Югра» Аксенов, а также авторитетный бизнесмен Александр Петерман из Нижневартовска, лидер движения «Северный десант». Турнир будет проходить с 18 по 20 апреля. Судьями выступит тренерский состав спортклуба «Выбор бойца».

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Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Среди планов политика — открытие турнира, посвященного памяти его сына и встреча с губернатором региона Русланом Кухаруком, сообщили в правительстве Югры. «Полпред Артем Жога работает в Югре. В программе рабочего визита встреча с губернатором Русланом Кухаруком, торжественное открытие регионального турнира по спортивной борьбе памяти Героя России Владимира Жоги», — написано в telegram-канале ведомства. Чемпионат по грэпплингу (вид спортивной борьбы — прим. URA.RU) пройдет в Ханты-Мансийске. В соревнованиях участвуют более 370 спортсменов. Помимо Кухарука и Жоги соревнования также посетят вице-спикеры окружной думы Наталья Западнова и Владимир Семенов, экс-комбат именного батальона «Югра» Аксенов, а также авторитетный бизнесмен Александр Петерман из Нижневартовска, лидер движения «Северный десант». Турнир будет проходить с 18 по 20 апреля. Судьями выступит тренерский состав спортклуба «Выбор бойца».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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